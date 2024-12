LE FOTO. Schianto tra auto nella zona Asi: tre feriti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Tra le possibili cause dell’incidente, la velocità elevata sostenuta da entrambi i veicoli

PORTICO DI CASERTA – Terribile schianto ieri pomeriggio, 28 dicembre, nella zona industriale di Portico di Caserta, coinvolte due auto di grossa cilindrata: una Q3 ed una Jaguar. In seguito allo scontro le due auto sono uscite di strada finendo in un terreno. Tre le persone ferite. Sul posto impegnati nei rilievi tecnici, utile a determinare la dinamica dell’incidente, la polizia e i carabinieri. Tra le possibili cause dell’incidente, la velocità elevata sostenuta da entrambi i veicoli.