LE FOTO. Sequestrati 2 kg di hashish “Don Tito”

CASERTA – Nella mattinata di ieri, 23 ottobre 2019, la Polizia di Stato della Questura di Caserta ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Minutillo Antonio Cl. 1975 di Caserta. L’attività di polizia giudiziaria è maturata nell’ambito delle consuete operazioni volte alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga nella città capoluogo, poste in essere dalla Squadra Mobile Casertana.

In particolare, gli investigatori della sezione narcotici, hanno riconosciuto il Minutillo, un noto pregiudicato, mentre a bordo di una autovettura, e con fare sospetto, in una strada dell’agro di

Casagiove. Quindi decidevano di controllarlo. In ragione dell’insofferenza, manifestata fin da subito dal Minutillo, i poliziotti lo perquisivano, estendendo le verifiche anche all’autovettura.



Durante l’operazione venivano trovati, all’interno di una borsa che era stata occultata sotto il sedile passeggero, nr. 20 “panetti” di hashish, perfettamente sigillati e confezionati in due distintisacchetti, con tanto di etichetta riportante la scritta “Don Tito” e serigrafie di una pianta di marijuana, di un sacchettino con i relativi semi e di mani che “rullano” uno spinello.

Le successive verifiche tecniche hanno permesso di confermare la tipologia della sostanza e di quantificarla in oltre 2 kg. Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, Minutillo Antonio veniva dichiarato in arresto e, come disposto dal P.M. di Turno competente, associato presso il carcere di S. Maria C.V., in attesa del giudizio di convalida.