LE FOTO. Si aspetta solo la prossima pioggia e CASERTA affonderà di nuovo nell’acqua. Ecco come sono ridotte le caditoie

Solo due esempi tra i tanti che potremmo fare: via dei Vecchi Pini e l’area di Centurano. Ma potremmo pubblicarne 100 di foto simili: da via G.M. Bosco al rione Acquaviva.

CASERTA. E’ veramente una vergogna storica a Caserta. Guardate in che condizioni sono ridotte le caditoie del capoluogo. Noi potremmo fare un’antologia di tombini e caditoie ridotti in questo modo, ma vi mostriamo solo alcune delle immagini che ci sono pervenute dopo il temporale di sabato mattina. Siamo in via dei Vecchi Pini e a Centurano. Guardate un po’ che schifo! Come potrebbe mai defluire l’acqua piovana se le caditoie sono ridotte in questo modo? Per questo non ci si stupisca davanti alle strade trasformate in fiumi in piena, davanti ai negozi allagati, davanti ai sottopassi impraticabili, se non a rischio di annegare.

Eppure, nessuno muove un dito. Il disamore per la città lo si dimostra così. Così come fa Carlo Marino, ovvero senza fare nulla, assolutamente nulla. Ma quante volte dovremo ancora denunciare questo immobilismo? Quante volte ancora dovremo scrivere che Caserta e i casertani hanno rinnovato la fiducia ad un uomo che tale fiducia non la merita? Eppure i casertani, gli elettori che per cinque anni lo hanno criticato, insultato al cospetto di una città che è un vero e proprio cesso, lo hanno poi rivotato e gli hanno permesso di tornare a sedere su una poltrona che, di sicuro, Carlo Marino non merita. Noi certo non sapremo mai come sarebbe andata se le elezioni le avesse vinte il suo diretto competitor, ma peggio di come sta andando ora, è praticamente impossibile.

Ma torniamo alle caditoie. Le prime foto che vi mostriamo sono state scattate in via dei Vecchi Pini, ma se ci spostiamo nel centro del capoluogo, ad esempio in via G.M. Bosco, ecco, anche qui tombini e caditoie sono sporchi e colpi di terra, rifiuti, fogliame. Insomma tutto ciò che in una caditoia si accumula in anni e anni di mancata manutenzione.

E vogliamo poi parlare di via Acquaviva? Beh, forse è meglio lasciar perdere. Noi potremmo pubblicarne cento di foto del genere… ma a cosa servirebbe? Questa è un’amministrazione totalmente disinteressata ai problemi veri della città. Pulire le caditoie è una cosa talmente banale, ordinaria, che non ci si dovrebbe neanche imbastire un articolo.

Vabbe’, che vogliamo dire? Aspettiamo la prossima pioggia per vedere nuovamente Caserta annegare.

Via dei Vecchi Pini

Ancora via Dei Vecchi Pini