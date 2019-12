LE FOTO. Si ribalta trattore, ragazzo ferito ed elitrasportato in ospedale

SAN PIETRO INFINE – Sono intervenuti i vigili del fuoco di Teano per salvare A.N., 39 anni, di San Pietro Infine, rimasto incastrato, oggi pomeriggio, a causa del ribaltamento di un trattore. L’intervento è stato complicato dal fatto che la gamba destra del malcapitato era bloccata dal ginocchio in giù. Sul posto sono arrivati, oltre ai pompieri, anche i carabinieri di San Pietro Infine, i vigili urbani, il 118 di Cassino e quello di Roccamonfina, insieme all’elisoccorso da Latina che hanno trasportato A.N. nell’ospedale Umberto I di Roma.