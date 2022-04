LE FOTO TEANO. In tanti alla presentazione del romanzo di Luigi Del Vecchio “Ostuni. Un’insospettabile presenza”. ECCO CHI C’ERA

TEANO (Pietro De Biasio) La cultura riparte in totale sicurezza e nel rispetto delle relative vigenti misure. Un segnale di speranza e fiducia per un settore che in questi due anni ha pagato un prezzo altissimo a causa della crisi sanitaria. In quest’ottica interessante iniziativa della Pro Loco “Teanum Sidicinum”, con la quale sabato scorso è stata presentata l’opera prima di Luigi Del Vecchio, un Colonnello della Guardia di Finanza, dal titolo “Ostuni. Un’insospettabile presenza”, un appassionante romanzo “noir”, ambientato appunto nella Città pugliese, sua prima sede di servizio.

La cerimonia si è svolta nella Sala Conferenze del Complesso Museale del Loggione alla presenza di numerose persone e di un folto gruppo dell’ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia). Moderatrice dell’incontro la Prof.ssa Concetta Maddaluno, docente di Italiano e Latino. Ha fatto gli onori di casa il Presidente della Pro Loco Avv. Giuseppe Scala, coadiuvato nell’organizzazione della sobria cerimonia dal Maresciallo Giovanni Scoglio. Il Presidente ha sottolineato, tra l’altro, l’importanza della ripresa, nella Città di Teano, delle attività culturali, da troppo tempo ferme anche per le restrizioni legate alla pandemia.

È seguita la lettura di alcune pagine del romanzo da parte di alcuni presenti, tra i quali anche il Prof. Emiddio Scoglio, che, nel suo intervento, dopo aver espresso positivi apprezzamenti sul romanzo, ha rivolto all’autore l’augurio di ritornare a Teano per la presentazione di una sua nuova fatica letteraria. La cerimonia si è conclusa con la visita al Museo Archeologico della Città, accompagnata dalla guida competente del Signor Pasquale Fascitiello. È stato emozionante poter aprire nuovamente il nostro importante Museo, autentico fiore all’occhiello del territorio sidicino, ad iniziative così prestigiose e capaci di veicolare l’immagine migliore della nostra città.