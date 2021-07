LE FOTO TEANO. Niente telefono ed internet per i residenti della frazione Fontanelle: “Trattati come cittadini di serie B”

TEANO (Pietro De Biasio) Disservizi sulla linea telefonica a Fontanelle. A segnalarlo numerosi residenti della piccola frazione del Comune di Teano che da ieri sono senza linea telefonica e internet. Il problema sarebbe attribuibile ad un palo della linea telefonica pericolante che si trova a ridosso della strada principale. Una situazione tale da generare un’oggettiva condizione di rischio per l’incolumità nei confronti dei pedoni e degli automobilisti. Malgrado le diverse e ripetute sollecitazioni e le rassicurazioni circa l’invio di un tecnico che si sarebbe occupato dell’emergenza, al momento, non si è ancora registrato nessun tipo di intervento.

Il fatto si inserisce in un più ampio dibattito aperto nei giorni scorsi dai residenti di Fontanelle, San Giuliano e Cappelle che hanno esortato l’amministrazione comunale ad una maggiore cura del territorio e in primis a risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico che si presenta ogni estate come un film horror già visto. “Ora un palo pericolante e disservizi alle linee telefoniche, acqua che non esce dai nostri rubinetti, è la lista di un residente, siamo stanchi di essere trattati come cittadini di serie B, le nostre frazioni potrebbero essere delle autentiche cartoline ma siamo messi male da queste situazioni di scarsa attenzione”.