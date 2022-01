LE FOTO. Tentano colpo in parrocchia, ladri messi in fuga

CAPUA – Due malviventi, poche notti fa, hanno cercato di fare irruzione nella parrocchia di San Giuseppe, in via Fuori Porta Roma a Capua. I due hanno tentato l’accesso scavalcando il muro perimetrale che delimita l’area parrocchiale, lato caseificio, raggiungendo così il balcone dell’appartamento del parroco, don Raffaele, ma non riuscendo, fortunatamente, nel loro intento. I due sono stati intercettati dall’impianto di videosorveglianza della parrocchia mentre in fuga si allontanano in via Aeroporto direzione Brezza.