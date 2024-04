LE FOTO. Tentato colpo alla Better, ladri messi in fuga dal sistema antifurto

I malviventi hanno agito nella notte, sfondato la vetrina e forzato la porta di ingresso.

CASAGIOVE (Debora Carrano) Sfondano la vetrina tentando di forzare la porta di ingresso e tentano un colpo all’agenzia Better alla via Lorenzetti, ladri messi in fuga dal sistema antifurto di tipo nebbiogeno, che ha costretto i malviventi a lasciare il locale perché accecati dal fumo. Erano circa le 2 di stanotte. Sul posto carabinieri e vigilantes.

Il titolare dell’agenzia, Mario Capone, seppure alla presa con il conteggio dei danni, è chiaro: “Non ci fermeremo di fronte a tali atti criminali, andremo avanti sempre”.

Intanto, le riprese della videosorveglianza sono già state consegnate ai carabinieri.