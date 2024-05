Follia in consiglio comunale. Il sindaco aggredisce il consigliere e suo competitor Nacca: “Mai raggiunto un livello così basso”

L’episodio è accaduto nel corso della seduta sul rendiconto del 2023.

CURTI. Momenti di follia durante il consiglio comunale di ieri mattina a Curti, con oggetto il rendiconto finanziario del 2023. Durante la discussione, senza alcun tipo di provocazione e senza alcun apparente motivo, il primo cittadino uscente Antonio Raiano ha aggredito il consigliere di minoranza e suo competitor nella prossima campagna elettorale, Silvestro Nacca.

Nella confusione, pare che la fascia tricolore si sia alzato minaccioso nei confronti del collega di Consiglio, strappando e mandando letteralmente in frantumi il microfono che aveva tra le mani e mandando in panico la consigliera Iannitti che sedeva a breve distanza. Nonostante la furia del sindaco, nessun consigliere di maggioranza, né i vigili presenti in aula, sarebbero, però, intervenuti per sedare gli umori.

E’ comprensibile un po’ di nervosismo preelettorale, ma quanto accaduto è apparso davvero troppo. “Me l’aspettavo – ha dichiarato Nacca – : quando Raiano non ha argomenti è solito alzare i toni e assumere atteggiamenti come quello di ieri. Può distruggere mille microfoni, alzare la voce tutte le volte che lo ritiene opportuno, noi non arretreremo di un millimetro. Mai il consiglio comunale di Curti aveva raggiunto un livello così basso”.

Ovviamente il primo cittadino Raiano potrà, come ha fatto il suo collega di consiglio Nacca, dire la sua sull’accaduto in aula.