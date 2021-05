LE FOTO TERRA DEI FUOCHI. Operazione interforze: sequestrate due attività, denunce e sanzioni

L’attività s’inquadra nelle azioni di “secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dall’Esercito Italiano e dai corpi di Polizia Municipale o Metropolitana)…

ORTA DI ATELLA – Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base 7° Reggimento Bersaglieri ha svolto un’operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nel comune di Orta di Atella e Napoli Scampia secondo la programmazione dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della “Terra dei Fuochi”.

Il 25-26 Maggio sono entrati in azione 7 equipaggi misti, per un totale di 20 unità, dell’Esercito Italiano, della Polizia Municipale di Orta di Atella, Carabinieri di Orta di Atella e della Polizia municipale U.O. Tutela Ambientale di Napoli, hanno provveduto al controllo e sequestro di 2 attività imprenditoriali e commerciale, 13 persone identificate, di cui 9 denunciate e 4 sanzionate, controllati e sequestrati 26 veicoli, sequestrata area di Mq 13.778 circa e Mc 7.000 circa di rifiuti speciali pericolosi e non sequestrati, 8.000,00 euro di sanzioni comminate.

L’attività s’inquadra nelle azioni di “secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dall’Esercito Italiano e dai corpi di Polizia Municipale o Metropolitana) che si aggiungono ai settimanali Action Day, sempre con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta.