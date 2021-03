LE FOTO. Terribile incidente sul “famigerato” ponte CESA-S. Antimo. Carambola di auto e schianto contro il guard rail

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile incidente tre auto coinvolte. L’altro giorno intorno alle 14 lungo il famigerato ponte di Cesa- Sant’Antimo si è verificato un terribile incidente. Tre le auto coinvolte e feriti, non in maniera grave, i conducenti.

Questo ponte è noto per la sua pericolosità ed è spesso teatro di incidenti spesso drammatici. L’ultimo l’altro ieri, quando un’auto ha sbandato finendo con lo scontrarsi con una seconda vettura che, a sua volta, ha colpito una terza auto la quale è stata proiettata contro il guardrail, come si vede nelle foto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per accertare le dinamiche dell’incidente e per regolare la viabilità.