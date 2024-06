LE FOTO. TEVEROLA . Solite “cofecchie”. Cosa ha fatto nel suo giro nelle palazzine, Gennaro Caserta in… Lusini, il giorno del voto?

Fino a un quando una “certa generazione” non si sarà estinta, questi territorio rimarrà confinato nel peggiore Medio Evo

TEVEROLA (g.g.) – Quando i candidati alle elezioni o quelli che, in tutta evidenza, per pubblica conoscenza, sono i loro emissari, girano attorno e dentro alle cosiddette palazzine popolari, questo giornale drizza le antenne. È costretto a farlo anche in una giornata delicata, come quella di oggi, al voto, con le urne aperte fino alle 23:00 di stasera.

Ciò accade perché certe attività, a dir poco dubbie, si svolgono ugualmente a urne aperte o quasi aperte. Il caso è quello delle elezioni comunali di Teverola dove Gennaro Caserta, candidato a sindaco o, meglio sarebbe dire, candidato a sindaco per procura dell’ex sindaco Biagio Lusini, che gli ha costruito i quattro quinti della lista e che dunque lo condizionerebbe non poco, come abbiamo del resto già scritto in tempi non sospetti, nella sua attività eventuale, risultando lui e non Caserta il sindaco di fatto di Teverola. Caserta insieme ad alcuni accompagnatori tra cui qualche 8 il che rende la cosa ancora, diciamo così, “inelegante” ha compiuto una lunga visita all’interno delle case popolari di contrada Santa Croce.

Avrebbero potuto farlo nei giorni scorsi o nelle settimane precedenti. Invece, hanno scelto proprio la giornata di ieri, a urne già aperte o lì li per aprire.

E questo, si sa bene, per la caratteristica del voto e della, chiamiamola così, conquista del consenso nei cosiddetti rioni popolari, non è mai una buona cosa e offre il destro a valutazioni e considerazioni non certo commendevoli nei confronti di chi queste operazioni compie l’ultimo giorno o addirittura nel giorno in cui le urne sono già aperte viste e considerato che ieri, sabato 8 giugno, già si votava a partire dalle 15.