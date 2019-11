LE FOTO. Tragedia sfiorata in via Piave. Autoarticolato passa e si porta via un balcone

CARINARO (Christian e Lidia de Angelis) – Camion si porta via parte di un balcone durante il passaggio. Il fatto si è verificato ieri in via Piave a Carinaro, dove solo per miracolo non si è avuta una tragedia. Infatti nella serata un grosso furgone, durante il transito, si è portato via parte del balcone di un’abitazione. Sul posto le forze dell’ordine, per accertamenti e rilievi, come mostrano le foto rese pubbliche da Luigi Cangiano, un attento cittadino, il quale ha sottolineato la pericolosità della strada divenuta a doppio senso, nonostante sia una strada stretta, e denuncia: “Carinaro via Piave.Come da noi preannunciato il doppio senso su via Piave va abolito al più presto. Se su quel balcone ci stava qualcuno affacciato ora staremmo come minimo a piangere qualche ferito.O si toglie il doppio senso o si impedisce a questi bestioni di camion di passare.Se non si fa né l’una e né l’altra cosa nel giro di massimo un paio di giorni vuol dire che ci sono patti elettorali da mantenere e sui quali fare definitiva chiarezza.”