LE FOTO. Tremendo schianto lungo la Provinciale: un ferito incastrato tra le lamiere, soccorritori sul posto

Seguiranno aggiornamenti

CASTEL CAMPAGNANO – Incidente pochi minuti fa lungo la strada provinciale 365 a Castel Campagnano, nei pressi del centro Oasi. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture si sono scontrate e una di queste nel violento urto ha carambolato arrestando la marcia su di un fianco. Dalle prime informazioni si apprende di un ferito, un uomo anziano, incastrato tra le lamiere. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal Comando Provinciale di Caserta, una dal distaccamento di Telese e due ambulanze.