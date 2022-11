LE FOTO. Via Firenze in preda ai ladri. Furti con scasso a danno delle auto in sosta

SMCV (Lidia e Christian de Angelis) Allarme furti con scasso a danno delle auto in sosta. Da mesi una banda di ladri o vandali, ha preso di mira le vetture in sosta presso via Firenze a Santa Maria Capua Vetere. L’altra sera una vettura è stata depredata e danneggiata con i vetri infranti e oggetti trafugati. La segnalazione arriva dai membri del gruppo ciò che vedo in città SMCV, che scrive: “Alessio Santoro é il proprietario di questa macchina che qualche giorno fa ha trovato in questo stato con diversi oggetti sottratti. Una storia che ormai va avanti da anni in quel rione.”

class="wp-block-image size-large">