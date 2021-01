LE INCREDIBILI FOTO LIVE. Ospedale di CASERTA. Pazienti del pronto soccorso costretti a stare fuori a 4 gradi per il problema della sanificazione

CASERTA – La storia è sempre la stessa all’ospedale di Caserta: i malati che giungono al pronto soccorso, sono costretti ad uscire fuori dai locali della struttura sanitaria, all’aperto, con qualsiasi temperatura ci sia in quel momento, quando arriva un ricovero Covid e i locali devono essere sanificati.

Il tutto è testimoniato dalle foto che ci sono appena giunte in redazione, dove si nota addirittura una persona seduta sulla sedia a rotelle in balia del vento e del freddo che si percepisce in queste ore.

Ora, ci chiediamo: ma è mai possibile che dopo 10 mesi dall’inizio della pandemia, la direzione generale del nosocomio del capoluogo, non sia riuscita a mettere a punto un piano che possa tenere insieme, la necessità di dover sanificare i locali dopo l’arrivo di un caso colpito dal virus, e tenere al riparo gli altri ammalati, in attesa di essere visitati, in un posto che sia facilmente raggiungibile con un automatismo organizzativo? E’ davvero così difficile? Perché qui, se non si rischia di morire di Covid, si rischia di morire di broncopolmoniti prese all’addiaccio.