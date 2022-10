Le telecamere Rai all’evento CioccolaTeano

TEANO (Pietro De Biasio) Teano, o meglio: Cioccolateano e le sue tante iniziative a tema protagonisti su Rai3. Le telecamere della RAI sono andate alla scoperta dell’interessante percorso a tema cioccolato confezionando un servizio (a firma Rino Genovese) che è andato in questa mattina 14 ottobre all’interno del programma “Buongiorno Regione” per la rubrica “Campania da scoprire”. All’interno del servizio spazio alle novità di Cioccolateano 2022 con la didattica, l’intrattenimento, le degustazioni guidate, i giochi, i laboratori per bambini, l’animazione e il mercato di prelibatezze al caco che si sviluppa nel centro storico sidicino. Chi non è riuscito ad alzarsi di buon’ora per vedere questo servizio può rivederlo con RaiPlay nella sezione Guida Tv – Replay. Chi invece ha perso il primo week end di Cioccolateano il “goloso” percorso prosegue il 15 e 16 ottobre.