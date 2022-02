Le tolgono la pensione di invalidità del marito malato di Alzheimer e lei si dà fuoco davanti all’Inps

E’ accaduto stamattina in via Arena. L’anziana donna di Portico di Caserta è stata subito fermata da un vigilante. Sul posto anche i carabinieri

CASERTA Le hanno revocato la pensione di invalidità del marito, malato di Alzheimer e lei, disperata, ha tentato di darsi fuoco. E’ accaduto stamattina davanti agli uffici dell’Inps in via Arena. Qui, l’anziana donna di Portico di Caserta, I.I, si è versata addosso dell’alcol etilico e poi, con un accendino, ha dato fuoco agli abiti indossati. Fortunatamente è stata fermata da un vigilante e, successivamente sono stati anche chiamati i i carabinieri di Caserta. Per la donna, fortunatamente, nessun danno.