L’esplosione, poi l’incendio in un seminterrato. 55enne ferito

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Incendio in un seminterrato, ferito un 55enne. Ieri in via Pietro Nenni a Trentola Ducenta, un forte boato ha scosso l’intero quartiere, fumo e fiamme hanno destato la preoccupazione di tutti. Sul posto immediato l’arrivo dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 e della polizia municipale. Presso un seminterrato è avvenuta l’esplosione, causata da una scintilla provocata da una saldatrice adoperata dal proprietario di casa accanto a vernici e solventi altamenti infiammabili, per questo si è verificata l’esplosione che ha causato il ferimento dello stesso 55enne, che è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre l’area è stata messa in sicurezza dai caschi rossi e ingenti sono i danni riportati dalla struttura andata in fiamme.