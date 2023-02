L’Europarlamento gli ha tolto stamattina l’immunità: ora Andrea Cozzolino rischia di essere arrestato

La vicenda è quella ormai arcinota del Qatargate che ha già coinvolto altri componenti dell’assemblea elettiva di Strasburgo e Bruxelles. Sempre stamattina la stessa sorte è toccata al belga Marc Tarabellà.

NAPOLI Ora l’europarlamentare napoletano Andrea Cozzolino rischia seriamente di essere arrestato per il suo presunto coinvolgimento nel cosiddetto Qatargate, cioè quel meccanismo attraverso cui il Paese degli emiri avrebbe comprato diversi parlamentari europei affinché questi si schierassero a suo favore soprattutto nel dibattito sul rispetto dei diritti umani. Dopo che la Commissione aveva già dato il via libera all’unanimità oggi, l’aula del Parlamento europeo ha votato in pratica senza dibattito e a larga maggioranza ha tolto l’immunità al politico napoletano eletto nel 2019 nella circoscrizione meridionale e largamente votato anche a Caserta e provincia. Stessa sorta per l’europarlamentare belga Marc Tarabellà.

legali di Cozzolino, tra cui è annoverato anche il casertano, dichiarano: “Apprendiamo dalla stampa che la richiesta di revoca dell’immunità nei confronti dell’onorevole Cozzolino è stata evasa dalla commissione Jury prima e dal Parlamento europeo dopo, in tempi record e con un iter meramente burocratico, senza nessuna discussione sui temi e sugli interrogativi posti in commissione da Cozzolino sulla matrice e la natura dell’inchiesta. Il Parlamento europeo ha rinunciato ad affrontare, finanche nel dibattito, una questione cruciale per la sua stessa autonomia e indipendenza, pur trovandosi al cospetto di una iniziativa giudiziaria che nasce dall’opaca attività di intelligence”.