L’ex sindaco Andrea Sagliocco ha chiesto al giudice di poter trascorrere il Capodanno in montagna. Istanza respinta per lui e anche per Saverio Griffo

TRENTOLA DUCENTA – L’ex sindaco Andrea Sagliocco avrebbe voluto trascorrere le feste di fine anno in montagna. Non ha potuto farlo perchè il gip del tribunale di Aversa-Napoli nord Antonino Santoro, lo stesso che ha firmato l’ordinanza, ha rigettato l’istanza, presentata dagli avvocati difensori dell’ex primo cittadino, unitamente a quella presentata dall’avvocato Saverio Griffo, personaggio centrale della stessa ordinanza. I due, al momento, sono ancora sottoposti all’obbligo di firma. Dunque, non possono allontanarsi più di tanto dal luogo in cui questa firma deve essere apposta, cioè all’interno della caserma dei carabinieri di Trentola.

Ritornando al discorso del Capodanno in montagna, pare che questa cosa sia stata chiesta anche separatamente all’istanza sull’obbligo di firma. In poche parole, al giudice Santoro è stato in subordine domandato il permesso per allontanarsi qualche giorno da Trentola. Ma anche in questo caso, l’istanza è stata rigettata.