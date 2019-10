MARCIANISE – E’ tornata in libertà Concetta Zarrillo, moglie del boss Salvatore Belforte, ritenuta dalla dda di Napoli, punto di riferimento del clan Mazzacane nella raccolta delle estorsioni. La Zarrillo ha scontato la sua pena di 8 anni, nelle carceri tra L’Aquila e Parma. Ha la possibilità di tornare a Marcianise: per lei resta solo l’obbligo di firma in quanto sorvegliata speciale.