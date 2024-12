Licenziato dopo essersi iscritto al sindacato: denuncia contro il caseificio

Udienza fissata il prossimo gennaio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

GRAZZANISE – È ormai nota la vicenda del lavoratore di un caseificio di Grazzanise, licenziato ingiustamente a seguito della sua iscrizione al sindacato FLAI Cgil.

Il provvedimento è stato impugnato fin da subito dall’Organizzazione Sindacale per tutelare il lavoratore ed è stata, inoltre, sporta una denuncia nei confronti dell’azienda per condotta antisindacale. A tal proposto, l’udienza è stata fissata per il prossimo 9 Gennaio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La FLAI Cgil sottolinea come sia partita immediatamente una mobilitazione attraverso il Sindacato di Strada e tramite le azioni giuridiche messe in campo al fine di poter contrastare questo fenomeno di evidente prepotenza patronale. In questo contesto è stato portato alla luce un modello di fare impresa che sembra indicare l’assenza di tutela dei diritti contrattualmente garantiti che lede la dignità degli stessi lavoratori dell’azienda.