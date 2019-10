LIETO FINE. Ritrovati Antonio e Giuseppe. Stanno bene. Ecco dov’erano

AGG. ORE 10.00 – Si chiude con un lieto fine la vicenda dei due amici scomparsi ieri sera mentre erano in cerca di funghi, sorpresi dal maltempo. I due sono stati ritrovati dai Carabinieri della Compagnia di Piedimonte al comando del Capitano Baldacci, nella zona di Letino. Stanno bene e finalmente potranno riabbracciare i familiari che ne avevano denunciato la scomparsa.

Avevano perso l’orientamento, in una zona tra l’altro priva di segnale telefonico. Si sono riparati alla meno peggio e stamattina, alle prime luci dell’alba, hanno iniziato a scendere a valle. Hanno avvisato i soccorsi, appena si sono ritrovati in un luogo coperto da segnale telefonico, ponendo fine alla loro disavventura.

PIEDIMONTE MATESE – Nella serata di ieri, in Piedimonte Matese, presso la locale Stazione Carabinieri, è stata denunciata, da parte di un familiare, la scomparsa del proprio padre, Antonio Caimano, 73 anni, residente a Pignataro Maggiore e dell’amico, Giuseppe Scialdone, 65 anni, residente a Vitulazio, entrambi allontanatisi, nella prima mattinata di ieri, a bordo dell’autovettura Fiat Sedici targata dw720dz, di colore marroncino, per recarsi in area montana per la raccolta di funghi. E’ stato, nell’immediato, attivato il dispositivo di ricerca da parte dei Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese.