L’incendio del Palamaggiò. Il sindaco di Castel Morrone: “Quella dell’attentato è ipotesi sempre più probabile”

CASTEL MORRONE– Ci sono volute quattro squadre dei vigili del fuoco, del Comando Provinciale di Caserta, per spegnere l’incendio divampato ieri al Palamaggiò.

Le fiamme si sprigionate da una palestra utilizzata per gli allenamenti. Il sindaco di Castel Morrone, Gianfranco Della Valle commenta oggi l’accaduto: “L’ipotesi del dolo si fa sempre più concreta; ciò starebbe a significare che qualcuno è entrato ieri nel Palamaggio’ per dare fuoco ai sogni di tanti giovani e meno giovani, di coloro che hanno avuto la fortuna di calpestare il parquet della grandiosa struttura ed anche di quelli che dagli spalti gremiti hanno applaudito i loro idoli fossero Questi atleti o artisti famosi.

Il tutto è davvero inconcepibile!

Sappiamo che sarà difficile riuscire a raggiungere i fasti dei tempi del Palamaggio’ ma dobbiamo iniziare a crederci altrimenti tutto ciò che è stato realizzato in 100 giorni finirà in tempi ancora più brevi”.

Per quanto riguarda CasertaC’è, che del discorso di gestione del Palamaggiò si è occupata non poco negli anni scorsi, magari, alla luce di ciò che è capitato stanotte, riprenderà un po’ il filo di questa anomala e per molti versi sconcertante gestione che il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affidato da anni ed anni ad un amministratore giudiziario.