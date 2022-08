L’INIZIATIVA. La giornalista Marilena Natale festeggerà i suoi 50 anni a CASALE, davanti alla villa di Francesco Schiavone Sandokan, Giuseppina Nappa e famiglia

La decisione è figlia dell’obiettivo della giornalista di non far calare l’attenzione dell’opinione pubblica sul clan dei Casalesi, oggi mimetizzato nelle grandi e medie strutture dell’economia nazionale. Sul piano locale, invece, godendo di solidi rapporti negli uffici tecnici e dei servizi sociali dei comuni, continua a condizionare gare e appalti

CASAL DI PRINCIPE (g.g.) – Un’iniziativa di testimonianza che, ancora una volta, dimostra una speciale sensibilità della collega Marilena Natale la quale, giustamente, ritiene che non deve essere abbassata la guardia nella lotta alla criminalità organizzata e che quindi organizza una manifestazione per il suo compleanno che, inevitabilmente, provocherà delle polemiche.

Ma la Natale ovviamente la mette in piedi proprio perché di camorra e clan dei Casalesi si continui a parlare.

Si tratta di un momento di comunità e gioia nella casa a Casal di Principe di Francesco Schiavone Sandokan, quella di via Bologna, confiscata al boss.

Provando a fare un resoconto familiare, l’unico a piede libero al momento della famiglia Schiavone è Ivanhoe. Gli altri Schiavone sono tutti lontani dal centro e quindi dalla casa di via Bologna.

Nicola si trova in carcere ed è diventato collaboratore di giustizia. La madre Giuseppina Nappa, moglie di Sandokan, e le due figlie attualmente sono in un luogo protetto, anche in considerazione della collaborazione di lady Schiavone con le forze dell’ordine e la magistratura, come abbiamo potuto scoprire leggendo diverse ordinanze.

Carmine Schiavone si trova anche lui in carcere, mentre non per molto nelle patrie galere ci resterà Emanuele Schiavone.

Walter Schiavone inizialmente ha aderito il programma di protezione, salvo poi essere arrestato per un’inchiesta proprio sul clan dei Casalesi e il rapporto con i caseifici locali.