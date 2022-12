L’INTERVENTO. Peppe Messina: “Stipendi a terra da 30 anni, l’Italia sta diventando un Paese di schiavi”

CASERTA – Deglobalizzazione o rischoring. E’ una tendenza da parte di gruppi industriali a ritornare nel proprio Paese dove, si narra, il costo del lavoro era molto alto.

Dopo che l’OCSE ha rilevato che gli stipendi in Italia sono praticamente fermi a trent’anni fa e dove risulta che tra il 1990 e oggi nel nostro Paese l’aumento medio delle buste paga è stato di appena lo 0,3%: “29.694 euro contro i 29.588 del 1991” e negli ultimi vent’anni, siamo stati l’unico Paese europeo a veder diminuire i salari reali, lor signori stanno valutando di ritornare mentre molti sono già ritornati, perché gli schiavi non stanno in Romania, Bulgaria, Asia, o Africa ma qui, nel Bel Paese, l’Italia.

La

settima potenza economica mondiale, basata sullo sfruttamento indecente dei lavoratori ammazzati a miglia l’anno in luoghi di lavoro pericolosi e senza sistemi di sicurezza veri e con centinaia di migliaia l’anno di incidenti con decine di migliaia di persone rovinate per tutta la vita e costrette a vivere con quattro soldi di pensione e, se fortunati, con un RDC che adesso la destra toglierà pure.

“Non

disturbare chi vuole fare” dice la Meloni. Si, non disturbare e tornate in Italia, la nuova San Salvador per i novelli Cristoforo Colombo.

Qui sotto, il dato segnalato già pochi giorni fa dall’ex assessore del comune di Caserta.