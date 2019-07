Liquami delle bufale sversate in un canale, sequestrate tre aziende

SAN TAMMARO – Tre aziende bufaline ubicate nel comune di San Tammaro, sono state sequestrate dai carabinieri forestali su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere per il reato di inquinamento ambientale e illecita gestione di rifiuti zootecnici.

Per la Procura che ha coordinato le indagini, le tre aziende avrebbero sversato i liquami prodotti dagli animali e le acque reflue di lavaggio dei macchinari nel terreno e in un canale che poi affluiva nei Regi Lagni, il lungo corso d’acqua artificiale che attraversa il casertano fino al mare con lo scopo di raccogliere i rifiuti liquidi prodotti dagli insediamenti urbani e industriali, divenuto negli anni ricettacolo di rifiuti anche tossici sversati senza autorizzazione e depurazione, dagli ingombranti agli scarti della produzione zootecnica e industriale. In totale, nelle tre aziende vengono allevati oltre 1200 capi bufalini.