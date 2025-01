L’ISIS Federico II si rinnova per il Futuro: il Corso Serale per Adulti

CAPUA – L’ISIS “Federico II” si distingue come un esempio virtuoso di innovazione educativa e inclusività. Grazie a un’ampia offerta formativa inclusiva che spazia dai giovani agli adulti, l’istituto non solo risponde alle esigenze del mercato del lavoro, ma si pone anche come baluardo contro la dispersione scolastica e l’esclusione sociale. Fiore all’occhiello è il corso serale, dedicato a lavoratori e disoccupati italiani e stranieri e chiunque desideri acquisire nuove competenze, con percorsi personalizzati che valorizzano esperienze pregresse, per poter accelerare il conseguimento del diploma. Gli indirizzi offerti sono Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Servizi Enogastronomici e per l’Ospitalità Alberghiera e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.Tra le iniziative di rilievo citiamo il corso di disostruzione delle vie aeree del 16 dicembre 2024 e il Seminario su “Salute e biodiversità” tenuto da esperti del settore il 15 gennaio 2025. Non meno significativo il laboratorio pratico di cucina che si svolge settimanalmente presso la mensa della Divina Misericordia di Capua per gli studenti dell’Alberghiero.Con attenzione a innovazione, flessibilità e inclusività, l’ISIS Federico II rappresenta un’ottima opportunità sia per chi si trova a scegliere l’indirizzo del secondo ciclo di istruzione superiore, sia per chi è alla ricerca di una seconda opportunità per investire sul proprio futuro.Per saperne di più:I.S. I. S. “Federico II” – Via Nazionale Appia – CAPUA – CE – Telefono: 0823622979https://www.itfederico2.it/https://www.itfederico2.it/indirizzo-di-studio/corso-serale-per-adulti/https://www.youtube.com/watch?v=ubY7j-Ty_BsContatti:Prof.ssa Sara Tramontano (Referente del corso serale) [email protected] Giovanna Coppola (Referente per l’orientamento corso diurno) [email protected]: 19 gennaio 2025 h.10-12, 25 gennaio 2025 h. 16.30-18.30, 2 febbraio 2025 h. 10-13