Lite in Comune: dirigente finisce in ospedale dopo lite con dipendente

SAN NICOLA LA STRADA – Un’accesa discussione tra la dirigente del settore finanziario ed un dipendente del settore ragioneria sarebbe nata oggi presso gli uffici del comune di San Nicola La Strada. L’accesso diverbio sarebbe nato in merito a delle schede di valutazione contestate dal dipendente comunale oramai prossimo alla pensione nei riguardi della dirigente con l’appoggio della moglie anche ella impiegata nel medesimo ufficio. Per riportare la calma sembrerebbe essere stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine allertate dalla segretaria comunale. Gli accesi toni avrebbero procurato un malore alla dirigente incinta di otto mesi per la quale si sarebbe reso necessario il trasporto all’ospedale di Caserta.