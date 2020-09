Lite tra l’ex presidente della Casertana Carlo Sparaco e Camillo Belforte per debiti. Assolto il figlio del boss Domenico dall’accusa di estorsione

MARCIANISE/CASERTA (t.p.) – “Erano soci in affari. Ed era un debito che l’imprenditore aveva con il figlio del boss ma non era stata una sua richiesta estorsiva“. Assolto a sorpresa questa mattina dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, secondo questa tesi difensiva, Camillo Belforte, primogenito di Domenico. Accolta,quindi, la tesi difensiva dell’avvocato Angelo Raucci su Belforte jr (detenuto per una pena definitiva per associazione camorristica). Prescritto il reato di intestazione fittizia per l’altro imputato Biagio Francescone.

Stamattina la lettura della sentenza del giudice Giovanni Caparco, il pubblico ministero della Dda Landolfi aveva chiesto la condanna per entrambi la scorsa udienza. La persona offesa, era l’imprenditore Carlo Sparaco, ex presidente della Casertana.