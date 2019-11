CAPUA – Sarebbero stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco a Sant’Angelo in Formis in serata. Sul posto ci sono i carabinieri che pare stiano cercando il presunto aggressore. Il fatto si è verificato nella zona di via Tombe Garibaldine. Pare che ci sia stata un lite tra residenti con spari. Sul posto anche un’ambulanza.

Seguiranno aggiornamenti.