LITE VIOLENTA. Un 35nne muore davanti a un bar

CESA – Aveva 35 anni Angelo Marino e l’altro ieri, martedì, era uscito dal carcere. È morto ieri sera a Cesa, poco prima delle 23, n via Francesco Bagno davanti al bar Trivio, al culmine di una lite di cui non sono ancora noti motivi e dinamica. Pare che Angelo Marino abbia subito un violento spintone. Subito dopo è andato in arresto cardiaco e a nulla purtroppo sono validi i soccorsi di due ambulanze del 118. Si cerca di comprendere se la lite dia stata causata da una condizione di alterazione etilica.Indagano i carabinieri della locale stazione.