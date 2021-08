CASAGIOVE – E’ di pochissimi minuti fa il video girato e divulgato dalla pagina Facebook “ciò che vedo in città – SMCV”. Le immagini mostrano lingue di fuoco alte e minacciose in via Campanile a Casagiove. Il fuoco lambisce la carreggiata e il fumo crea non poche difficoltà, come si può notare, ai conducenti in transito sulla carreggiata che conduce sulla via Nazionale Appia.

Come sempre, temiamo che anche questo incendio, come gli altri del resto, sia di origine dolosa.