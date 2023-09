LIVE. CASERTANA – BENEVENTO 0-0. Tornano a suonare la carica i falchetti. Toscano vicino al gol. SEGUI LA DIRETTA

È il ritorno tra i professionisti per la Casertana che esordisce in categoria dopo aver saltato le prime due giornate.

Per gli stregoni invece, il derby marchia la terza partita in stagione dopo una sconfitta e una vittoria. Dopo il prevedibile sold out ci si aspetta uno stadio Alberto Pinto infuocato.

SECONDO TEMPO – CASERTANA-BENEVENTO

46′ Subito due cambi per Andreoletti: per il benevento entra Tello per Marotta e Karic per Masciangelo. Il primo è un centrocampista con propensioni offensive che sostituisce un attaccante puro; il secondo è un cambio sulla fascia della linea a cinque

50’ PRIMO SQUILLO BENEVENTO! PALO DI FERRANTE SUL PRIMO TIRO IN PORTA PER I SANNITI

52’ buona chiusura di Celiento su Karic che si involava solo sulla fascia

54’ Tiro di tavernelli sugli sviluppi di in azione interessante murata da Berra

56’ sbagliato il filtrante di Berra comodo tra le braccia di Venturi

57’ FUORIGIOCO BENEVENTO PERICOLOSISSIMO SULLA CONCLUSIONE IN SOLITARIA DI PINATO

58’ Cambi per entrambe le squadre. Per il Benevento entra Kubica per Pinato, autore della precedente azione. Per la Casertana entra Anastasio per Paglino e Casoli per Taurino che viene sostituito dopo essere subentrato

60’ Altro lampo del benevento con Venturi che neutralizza una pericolosa palla inattiva. Stanno salendo gli stregoni. Al momento la Casertana fatica a trovare spazi nel gioco a centrocampo, è assedio Benevento.

63’ ammonito Proietti per un fallo durante la manovra d’attacco dei falchetti. Secondo ammonito per la Casertana

65’ occasione Casertana sulla palla recuperata da Tavernelli ma il cross di Fabbri è troppo lungo per l’attacco di casa

68’ LAMPO DI TOSCANO CON UN GRAN TIRO DA FUORI CHE IMPENSIERISCE PALEA. RIPRENDE CORAGGIO LA CASERTANA

69’ cambio Benevento esce Simonetti per Bolsius per quella che marchia la quarta sostituzione giallorossa

Casertana (4-3-3): Venturi; Paglino, Celiento, Sciacca, Fabbri; Damian, Proietti, Toscano; Carretta, Tavernelli, Curcio A disp. Marfella, Trematerra, Matese, Galletta, Casoli, Del Prete, Taurino, Turchetta, Montalto, Anastasio, Cadili All. Vincenzo Cangelosi

Benevento (3-5-2): Paleari; Berra, Pastina, Masciangelo; El Kaouakibi, Simonetti, Talia, Pinato, Benedetti; Ferrante, Marotta A disp. Nunziante, Manfredini, Alfieri, Karic, Kubica, Agnello, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Tello, Rossi, Masella, Bolsius, Ciciretti All. Matteo Andreoletti

Arbitro: Mattia Caldera di Como

LEGGI L’AGGIORNAMENTO LIVE

9’ PROIETTI dal limite bloccato da paleari

11’ fermo a terra carretta, entrano i fisioterapisti in campo. Carretta viene scortato fuori dal terreno di gioco. Casertana momentaneamente in 10.

14’ di nuovo a terra Carretta, il giocatore sembra non farcela dopo la botta subita in precedenza.

18’ Carretta chiede il cambio. Carretta esce tra gli applausi del pubblico nel suo sfortunato esordio in questa stagione. Al suo posto Taurino.

21’ il pressing aggressivo della Casertana continua sulle linee di passaggio degli stregoni, fin ora molti gli errori in costruzione dei giallorossi.

22’Taurino segue gli sviluppi di un’ottima azione ma viene atterrato dalla coppia Berra-Pastina in area ma l’arbitro Caldera lascia giocare.

24’ Celiento con l’anticipo su un cross insidioso che fa rifiatare i falchetti sul momentaneo attacco del Benevento.

26’ Brutta palla persa di fabbri che porta al successivo fallo per bloccare l’azione avversaria.

29’ Ferrante in contropiede sbaglia il controllo per mandare Marotta in solitaria ma l’arbitro fischia il fallo di mano

30’ ammonito Benedetti su un brutto fallo ai danni di Taurino. Primo ammonito del match

31’ Chiusura di Talia sul pericolosissimo lancio per Tavernelli che si involava verso la porta.

35’ Punizione di Benedetti che finisce alta sopra lo specchio della porta della Casertana.

36’ ammonito Pastina per un fallo molto ruvido su Tavernelli.

37’ le squadre continuano a scambiarsi il possesso a centrocampo. Lì si sta svolgendo al momento la partita vera e propria con le due squadre che faticano a far partire un fraseggio

40’ lite tra Toscano e El Kaouakibi, Caldera punisce entrambi con il provvedimento disciplinare.

42’ azione pericolosissima della Casertana con Fabbri che non si intende con gli attaccanti dopo un fantastico sviluppo con un cross dalla destra troppo corto.

44’ ammonito Simonetti per un duro contrasto in area con Proietti. È il quarto ammonito per gli stregoni che sembrano molto aggressivi questa sera.

47’ tiro complicato al volo di taurino sulla magnifica palla alzata da curcio. Il pallone si ferma comodo da Paleari.

45+5’ brutto fallo ai danni di Masciangelo sulla fascia. Opportunità per il Benevento che viene sprecata con la palla sul fondo. L’arbitro fischia la fine del primo tempo.

FINE PRIMO TEMPO: Derby teso e bloccato Cinque ammoniti di cui quattro per il Benevento. Poche emozioni ma i guanti se li è sporcati solo il portiere sannita sulle conclusioni di Proietti e Taurino. La prima frazione di gioco ci ha dato un importante assaggio della partita: le squadre sembrano annullarsi. Più squilli della Casertana, tanta aggressività da parte del Benevento