RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-CROTONE 2-0. Bacchetti ed Egharevba tengono in vita la salvezza dei rossoblù, Zanellati più volte decisivo nel secondo tempo

FINE SECONDO TEMPO

90’+4 Esce Kallon, al suo posto Paglino

90’+1 Ammonito Ciano

90′ Annunciati 5′ di recupero

84′ Altri due cambi nel Crotone: Groppelli e Gallo lasciano il campo per Stronati e Vilardi

83′ Collodel ci prova da distanza siderale, siluro che termina in curva

79′ GOL CASERTANA! SPONDA DI TESTA DI VANO, CIANO RACCOGLIE E VA VERSO LA PORTA CERCANDO DI AGGIRARE D’ALTERIO CON IL DESTRO, LA PALLA RIMANE SULLA LINEA DI PORTA SU CUI SI AVVENTA EGHAREVBA AD ISCRIVERSI AL TABELLINO DEI MARCATORI

76′ Corner del Crotone, la palla rimane lì nell’area piccola Cargnelutti ci porva e trova la respinta miracolosa di Zanellati, ha una seconda chance a porta sguarnita il 5, ma il recupero di Zanellati è da cineteca, salvando il risultato

72′ Doppio cambio nel Crotone: fuori Silva e Gomez per Ricci e Murano

72′ Ammonito Bacchetti

69′ Ammonito Llano

66′ GOL CASERTANA! CROSS DI KALLON CHE ATTRAVERSA TUTTA L’AREA, SUL SECONDO PALO SI FIONDA BACCHETTI AD INCROCIARE ALLE SPALLE DI D’ALTERIO. ESPLODE IL PINTO

64′ Doppio cambio per Iori: Ciano e Llano dentro per Carretta e Gatti

63′ Corner del Crotone, Cargnelutti si coordina per la conclusione al volo con l’esterno. Sfera fuori di poco

62′ Ammonito Carretta

60′ Contropiede rossoblù, Carretta allarga troppo il pallone per Kallon costretto a fare gli straordinari da posizione defilata da cui lascia partire il mancino a giro. Conclusione sul fondo

58′ VITALE! BOTTA DA FUORI DEL 10 RESPINTA DA ZANELLATI, SI FA ASFISSIANTE LA PRESSIONE DEL CROTONE

56′ Tumminello raccoglie un cross dalla fascia, tuffandosi di testa. Pallone alto sopra la traversa

54′ Primo cambio della Casertana: Proia lascia spazio a Bianchi

53′ Tiro di Vitale dal limite, stavolta termina sul fondo senza impensierire il portiere rossoblù

50′ CROSS DI VITALE CHE SI AVVICINA PERICOLOSAMENTE ALLA PORTA E COSTRINGE ZANELLATI A SMANACCIARE IN TUFFO

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45’+4 Espulso un collaboratore di Longo nella panchina del Crotone

45’+1 VITALE! CONTROPIEDE DEL CROTONE CON COLLODEL CHE LISCIA IL PALLONE NELL’INTERVENTO DIFENSIVO, FAVORENDO LA VOLATA DEL 10 DI LONGO, CHE A TU PER TU CON ZANELLATI FALLISCE

45′ Annunciati 4′ di recupero

42′ TUMMINELLO! PUNIZIONE DELLA PUNTA DEL CROTONE CHE TERMINA DI POCO AL LATO DELLA PORTA DI ZANELLATI CHE AVREBBE POTUTO FARE POCO SULLA CONCLUSIONE

39′ OCCASIONE CASERTANA! CARRETTA VIENE SERVITO PERFETTAENTE DA FALASCA, POI PESCA VANO IN AREA. IL 91 NON RIESCE A TRASFORMARE IL RIGORE IN MOVIMENTO, DISTURBATO DA CARGNELUTTI

36′ Non ce la fa Guerini, Rispoli prende il suo posto

33′ Gioco momentaneamente fermo, a terra Guerini nella propria area di rigore

27′ Ammonito anche Guerini

25′ COLLODEL! TIRO DAI TRENTA METRI CHE CHIAMA IN ARMI D’ALTERIO, COSTRETTO A TUFFARSI PER METTERE FUORI IL PALLONE

24′ CARRETTA! PUNIZIONE DI FALASCA PENNELLATA SULLA TESTA DI VANO CHE SCHIACCIA MALE SUL PRIMO PALO METTENDOLA LARGA

22′ Ammonito Cargnelutti che atterra Egharevba in prossimità della linea dell’area di rigore, regalando un’occasione ghiotta ai falchi

19′ Tiro di Groppelli dalla distanza, palla alle stelle

18′ Ammonito anche Proia per una ripetuta trattenuta su Vitale

14′ Ammonito Gallo per colpo alla testa di Collodel su scontro aereo

13′ Botta da fuori di Tumminello, murata dalla difesa rossoblù

11′ Ottimo lancio di Colledel per Vano, fermato in corsa al momento del tiro. Si avventa sulla seconda palla Kallon, sbagliando il cross verso l’area

1′ Subito break di Kallon, prova il cross basso, ma D’Alterio intuisce

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Collodel, Kontek, Bacchetti, Falasca; Proia, Gatti; Kalon, Carretta, Egharevba; Vano. All. Iori

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnellutti, Armini, Groppelli; Gallo, Vinicius; Silva, Tumminello, Vitale; Gomez. All. Longo

Il campionato di Serie C Now arriva alla sua penultima giornata, la Casertana affronta il Crotone in una disperata corsa per la salvezza sul Messina che sembra essere l’avversaria diretta. Più distante il Foggia a quota trenta punti in una lotta che si prospetta sanguinosa per i falchetti. I pitagorici non sono l’avversario più comodo in questo momento, essendo loro stessi in corsa per il terzo posto nel girone.

Alfonso Centore