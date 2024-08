RILEGGI LA LIVE. CASERTANA-GIUGLIANO 1-1 (5-2 dtr). Il dischetto tradisce i falchietti. Barosi manda avanti le tigri ai rigori. LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

4-1 ACELLA SPIAZZA ZANELLATI, IL GIUGLIANO SUPERA LA CASERTANA AI CALCI DI RIGORE

3-1 TRASFORMA FALASCA E TIENE VIVI I FALCHI

3-0 RIGORE PERFETTO DI ROMANO CHE LA METTE NEL SETTE A DESTRA, MATHC POINT GIUGLIANO

2-0 BAROSI IPNOTIZZA GATTI, PARA IL RIGORE E IL GIUGLIANO HA BEN DUE GOL DI VANTAGGIO

2-0 CELEGHIN TRASFORMA, ZANELLATI AVEVA INTUITO DI NUOVO

1-0: DAMIAN SCHEGGIA IL PALO

1-0 VALDESI SUL DISCHETTO PER IL PRIMO RIGORE DEL GIUGLIANO: AVEVA INTUITO ZANELLATI MA IL NUMERO 77 GIALLOBLU’ TRASFORMA

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE FINITO

120′ Annunciato 1′ di recupero

119′ Tentativo al volo di Ciuferri che la spara alta sopra la traversa. Altra occasione Giugliano

117′ Iuliano e Carretta recuperano il pallone a centrocampo tra i piedi della difesa gialloblù, parte il numero 7 che arriva alla conclusione disturbato da Caldore e la mette larga dal secondo palo di Barosi

115′ Ammonito Ciuferri per un pestone su Gatti

112′ Intervento di Iuliano sul tiro di Ciuferri, l’arbitro fischia il fallo e opta per il cartellino giallo nei confronti dell’attaccante. Decisione dubbia da parte di Di Cicco

109′ Ottimo scambio con il tacco tra Njambe e Ciuferri con quest’ultimo che arriva nei pressi della porta e sceglie di servire un compagno che non trova, sciupando una golosissima occasione di vittoria

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105′ Giallo per Caldore

105′ OCCASIONE CASERTANA! CARRETTA METTE IN MEZZO PER IL TAP IN DI IULIANO, SOLCIA COMPIE UN MIRACOLO PER ALLONTANARE IL PALLONE

102′ Tiro in virata di D’Agostino dal limite dell’area, super parata di Zanellati

97′ Cambio extra per Iori: fuori Bianchi per Matese

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE INIZIATO

FINE SECONDO TEMPO

90’+1 Azione personale di Carretta che da posizione defilata la spedisce sopra la traversa

90′ Annunciati 3′ di recupero

89′ Colpo di testa di Bacchetti sugli sviluppi di un corner. Partita che si avvia verso i supplementari

85′ Ultimo cambio per la Casertana: Galletta lascia spazio a Mancini

84′ Ammonito Damian

83′ Tentativo ottimista di rovesciata di Romano dall’interno dell’area. Conclusione da dimenticare e pallone sul fondo

83′ Quarto cambio per il Giugliano: dentro Acella per Maselli

74′ Cambia ancora Iori: out Fabbri e Deli per Falasca e Carretta

72′ Due cambi per il Giugliano: De Rosa lascia il posto a Celeghin e Masala a Ciuferri

70′ GALLETTA! AZIONE MOSTRUOSA DEL TALENTO DI CASERTA CHE PARTE DAL PROPRIO CENTROCAMPO, SALTA BEN TRE AVVERSARI SMARCANDOSI PER IL TIRO E INSACCANDO CON IL PIAZZATO SUL SECONDO PALO DAL LIMITE SINISTRO DELL’AREA. MAGIA DEL GIOIELLINO ROSSOBLU’

60′ Doppio cambio per Bertotto: dentro Romano e Njambe per Padula e Giorgione

57′ Ammonito Heinz per un’entrata maldestra ai danni di un giocatore del Giugliano su un contrasto aereo

55′ Secondo cambio per la Casertana: fuori Kontek per Damian

54′ Punizione da distanza invitante raccolta da Galletta. La conclusione, però, è sterile e non porta sviluppi con la sfera in area

45′ Per la Casertana esce Proia per lasciare spazio a Iuliano

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45’+1 MASALA! SI RITROVA DA SOLO ALLA SINSTRA DELLA PORTA ROSSOBLU’ CON LA SFERA DA METTERE SOLO ALLE SPALLE DI ZANELLATI, MA IL GIOCATORE DELLE TIGRI LA METTE SUL FONDO

45′ Annunciati 2′ di recupero

43′ ZANELLATI! MIRACOLO SUL RIGORE IN MOVIMENTO DI D’AGOSTINO. TREMA ANCORA LA CASERTANA

40′ Giallo per Masala, secondo ammonito per il Giugliano

38′ Ammonito Galletta per un fallo a centrocampo

37′ GOL GIUGLIANO! PALLA PERSA DA GALLETTA, POI SVILUPPANO BENISSIMO LE TIGRI. MASALA METTE IN MEZZO PER GIORGIONE CHE IN ROVESCIATA REALIZZA UN ASSIST PERFETTO PER PADULA CHE A PORTA SGUANITA PORTA AVANTI IL GIUGLIANO

36′ Progressione di Paglino che supera due avversari sulla fascia, riesce a mettere al centro ma la palla viene allontanata dalla difesa del Giugliano

26′ Galletta prova a giro da fuori con il destro. Palllone che finisce sopra la traversa

24′ PADULA! Si trova a tu per tu con Zanellati e la spara alle stelle. Brivido per i falchi

16′ PROIA! Cross di Fabbri, il centrocampista rossoblù anticipa Oyewale e spizza verso la porta dove trova il riflesso felino di Barosi. Al momento della conclusione scontro aereo tra i due giocatori di movimento. Gioco fermo

14′ Punizione battuta da Bianchi, carambola in area e dopo svariate conclusioni la palla finisce nelle mani di Barosi

12′ Ammonito Giorgione per un calcio a Galletta non lontano dalla linea dell’out

10′ Buona uscita di Zanellati sul tentativo di girata di Padula

7′ Brutta entrata di Oyewale su Paglino. Di Cicco sceglie per l’ammonizione verbale dell’esterno gialloblù

5′ Tiro da fuori di Kontek ad inaugurare le azioni di gioco, presa in due tempi per Barosi. Primo squillo per la Casertana

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (3-4-2-1): Zanellati; Gatti, Bacchetti, Kontek; Fabbri, Bianchi, Proia, Heinz; Paglino, Deli; Galletta. All. Manuel Iori

GIUGLIANO (4-3-3): Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Padula, Maselli, De Rosa; Masala, D’Agostino, Giorgione

Prima gara in casa per la Casertana che, purtroppo, non si servirà dei suoi sostenitori causa disposizioni della prefettura. Dopo la vittoria allo scadere dei supplementari contro la Ternana, i falchi si trovano davanti i cugini del Giugliano, che nel primo turno ha superato il Campobasso per il punteggio di 4-1.