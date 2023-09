FINE. LATINA- CASERTANA 1-1. I falchetti crescono alla distanza. Ottimo pareggio lontano dal Pinto

Decidono nel primo tempo il rigore di Fabrizi e una rete di Curcio sul grande velo di Casoli

Partita che ha oscillato tra i versanti del Latina, specialmente nel primo tempo, per poi passare in controllo degli ospiti verso il secondo, complice la scarica dovuta al gol allo scadere della prima frazione di gioco. La Casertana convince e inizia a mostrare un’identità tattica sempre più efficace; il pari con un avversario come i neroblù è un ottimo risultato e fa ben sperare in prospettiva mister Cangelosi e compagni. Per i laziali secondo pareggio di fila dopo quello rimediato con il Monterosi Tuscia nella scorsa giornata che frena l’inseguimento alla Turris.

SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE DEL MATCH

Pezzopane fischia definitivamente la fine della partita, finisce 1-1 al Francioni.

93′ Subentra Taurino a Curcio per un ultimo assalto

92′ Prova a verticalizzare la Casertana, iniziano a mancare le forze nei campani, Tavernelli non riesce a concludere e si accontenta di un corner

Il quarto uomo indica 3′ di recupero

90′ Chiusura importantissima di Proietti che sventa una possibile occasione per il Latina

89′ Prova a mettere in mezzo Tavernelli, fermato in corner il pallone dalla difesa neroblù

87′ Punizione dal limite per il Latina. Salgono i saltatori, ma l’esecuzione è di facile controllo per i falchetti

83′ Entra Matese per Soprano, forze fresche per Cangelosi negli ultimi minuti

81′ Sciacca recupera su Del Sole e sventa un’altra pericolosa occasione

79′ MASTROIANNI MURA IL TIRO DI FABRIZI CON UNA COPERTURA MAGISTRALE NELLA FASE DIFENSIVA

78′ Altro corner rossoblù, Soprano spizza di testa, ma manca lo specchio

77′ Buonissimo l’anticipo di Anastasio sul cross del Latina, solida in difesa la Casertana in questo momento

74′ TAVERNELLI SUL FONDO DAVANTI LA PORTA! Palla geniale di Proietti non convertita dal numero 11 della Casertana

74′ Altro cambio Latina: entra Del Sole, out Paganini. Esaurisce i cambi Di Donato

72′ Scambiano molto entrambe le squadre, si crea tanto a centrocampo, ma entrambe le difese leggono bene le linee di passaggio

69′ MOLTO BRAVO VENTURI SUL TIRO DI PAGANINI, SVENTA IL GOL DELLA SQUADRA DI CASA

68′ CURCIO, CHE OCCASIONE! MURATO DALLA DIFESA

65′ Fuori Biaggi, dentro il casertano Mastroianni. Tridente insidioso per il Latina che prova a vincerla a tutti i costi

64′ Termina alta l’esecuzione dell’autore del momentaneo gol del pareggio

63′ Biaggi stende Tavernelli. Punizione con del potenziale per i falchetti, Curcio sul pallone

61′ Si infrange sulla barriera il destro del numero 10 del Latina

60′ Curcio spende un fallo molto pericoloso dal limite dell’area. Riccardi va sul pallone da posizione invitante

59′ Ammonito Rocchi per un fallo su Toscano a centrocampo, primo giallo per la squadra di casa

57′ Cambio Latina, entra Fella per Jallow

55′ Costruzione complessa del Latina, termina con un intervento duro di Toscano ma regolare

51′ SOPRANO CON UN DESTRO POTENTISSIMO SU UN RIMPALLO DAL CORNER! Cardinali in due tempi controlla di riflesso

51′ CELIENTO FUORI DI POCO SUL CORNER

50′ Ancora corner per i falchetti che sembra adattarsi su un nuovo modulo

48′ Ritmo alto Casertana che sembra essere rinata dopo il gol a chiusura del primo tempo

Due cambi della casertana: Fabbri per Soprano e Anastasio per Paglino. Entrambi i laterali difensivi freschi per i rossoblù

SECONDO TEMPO

Partita molto particolare sviluppata su pochi momenti. Il Latina attacca imperterrito e domina il possesso palla, la Casertana sfrutta le giuste occasioni ma concede molto. Un po’ fallacea la difesa rossoblù come testimonia il rigore concesso che ha portato al vantaggio dei laziali con Fabrizi

L’arbitro fischia la fine del primo tempo. Squadre che si fermano sull’1-1

46′ GOL CASERTANA! CURCIO FIRMA IL PAREGGIO CON UN SINISTRO IMPRENDIBILE PER CARDINALI SUL GRANDE MOVIMENTO DI CASOLI

un solo minuto di recupero annunciato dal quarto uomo

45′ Dalla distanza di nuovo Damian, comodo per Cardinali

43′ Larga la conclusione di Curcio che prova con il tiro da fuori ad impensierire la porta neroblù

42′ Cross impreciso di Paglino, fatica la Casertana nella manovra offensiva

40′ Ammonito Celiento per un netto fallo in transizione su Riccardi

38′ VENTURI! Blocca il pericoloso tiro di Riccardi

37′ Secondo corner per la Casertana, copre bene il Latina.

35′ Traspare sofferenza nel gioco dei falchetti, molti errori in fase di costruzione

34′ ANCORA FABRIZI MA VENTURI GLI NEGA L’OCCASIONE

29′ GOL DI FABRIZI CHE TRASFORMA IL TIRO DAL DISCHETTO! Brutto errore di Fabbri in area che gli costa il cartellino e il vantaggio momentaneo del Latina

28′ PASTICCIO FABBRI CHE STENDE L’ATTACNTE LAZIALE IN AREA, L’ARBITRO NON HA DUBBI E INDICA IL DISCHETTO

23′ Sbaglia il controllo in area Curcio su una palla che poteva essere insidiosa

21′ TAVERNELLI! L’esterno percorre tutta la fascia e prova a mettere il pallone in mezzo ma viene deviato. Prima reale occasione rossoblù

18′ FABRIZI ANCORA! FUORI DI POCHISSIMO. Si salvano ancora i falchetti.

17′ fallo di Sciacca. Palla inattiva pericolosa per i laziali

13′ FABRIZI METTE LA PALLA FUORI DI UN SOFFIO SOPRA LA TRAVERSA! Ottimo momento del Latina

RICCARDI IN PORTA CON LA DEVIAZIONE, SALVA LO SPECCHIO VENTURI!

12′ Pericoloso fallo di Proietti su Fabrizi al limite dell’area di rigore

10′ Curcio allarga bene per Casoli che calibra male il cross per Tavernelli. Il pallone finisce lungo

8′ – Latina pericoloso in avanti.

7′ – Buon ritmo, ma ancora nessuna occasione.

5′ – Partita iniziata da 5 minuti, momenti iniziali di studio.

FORMAZIONI UFFICIALI

LATINA (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, Rocchi, De Santis; Paganini, Di Livio, Biagi, Riccardi, Crecco; Fabrizi, Jallow. Allenatore: Daniele Di Donato.CASERTANA (4-3-3): Venturi; Celiento, Soprano, Sciacca, Anastasio; Damian, Proietti, Casoli; Turchetta, Tavernelli, Curcio. Allenatore: Vincenzo Cangelosi.

QUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE