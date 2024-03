LIVE. CASERTANA-TARANTO 1-0. I falchi amministrano il vantaggio, occhio al ritorno in gara dei pugliesi. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

34′ Ammonito Simeri per un pestone su Casoli

32′ RIGGIO! SCHEMA SU PALLA INATTIVA ESEGUITO ALLA PERFEZIONE DAL TARANTO CHE LIBERA IL CENTRALE IN AREA, TUTTO SOLO, CHE INCORNA FUORI DALLA PORTA

29′ Celiento prova un disperato tentativo da centrocampo, vedendo Vannucchi fuori dai pali. Pallone sul fondo, ma il Pinto apprezza l’idea del centrale rossoblù

28′ Rientra Bacchetti, con fasciatura ed evidenti problemi al polso

27′ Gioco momentaneamente fermo, Bacchetti è fermo in area per problemi fisici, sembra costretto alla sostituzione

23′ Panico largo per Luciani che prova ad appoggiare in porta da posizione impossibile, palla al lato dei pali di Venturi

21′ Ammoniti per screzi in area di rigore Montalto ed Enrici

12′ Lancio illuminante di Curcio per Tavernelli, fermato al momento della conclusione appena entrato nell’area di rigore. Caricano i falchi

10′ GOL CASERTANA! ALESSIO CURCIO MANDA IN VANTAGGIO I FALCHETTI CON UN PALLONETTO DELIZIOSO! DA POSIZIONE DEFILATA DAL LIMITE DELL’AREA, AIUTATO DAL VENTO, BEFFA VANNUCCHI E COMPIE UNA VERA MAGIA PER SIGLARE L’1-0

4′ ANASTASIO! Sullo scarico di Carretta, il terzino napoletano rientra sul suo piede debole e col destro lascia partire un tiro a giro indirizzato sul secondo palo di Vannucchi. Buona la presa del portiere ospite

2′ Buona azione del Taranto, Zonta va anche in porta ma trova la respinta di Celiento in scivolata

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Casoli, Damian; Carretta, Curcio, Tavernelli; Montalto. All. Vincenzo Cangelosi.

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Enrici, Miceli, Riggio; Luciani, Calvano, Zonta, Panico; Fabbro, Simeri, Bifulco. All. Eziolino Capuano.

Scontro diretto di importanza vitale per entrambe le corazzate al fine di assicurarsi un migliore piazzamento nel bracket dei playoff di Serie C. Tutto dipenderà anche dal risultato del Picerno, impegnato nel big match contro l’Avellino. Cangelosi conferma la formazione utilizzata a Crotone, ai cui convocati si aggiunge il ritrovato Toscano, che, inverosimilmente, scenderà in campo per la gara odierna. Capuano ha piena disponibilità dei suoi per cercare di impensierire quella città che, per pochi giorni, è stata anche la sua.

Alfonso Centore