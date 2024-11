LIVE DALLA PROVINCIA. Dimissioni di Giorgio Magliocca: “De Rosa ha fatto il “confidente”, potrei togliergli il posto di vice entro mezzanotte”. SEGUI LA CONFERENZA STAMPA

CASERTA (l.v.r.) – Siamo presenti alla conferenza stampa del sindaco di Pignataro Maggiore e presidente della provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, relativa alle dichiarazioni sulle dimissioni che dovevano essere revocabili e che oggi scopriremo se così saranno, a seguito dell’indagine, che lo vede coinvolto con l’accusa di corruzione, coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere.

Il presidente è dovuto andare via. Alcuni giornalisti stavano per fare altre domande, tra cui noi di CasertaCe, relativamente alla sua dichiarazione sul passato clientelare e sospetto della Provincia e sul presente fatto di assunzioni di parenti e amici di politici, oltre che incarichi spesso a favore dei soggetti vicini a persone vicine all’area Magliocca- Zannini.

“Non mi è piaciuto il comportamento di De Rosa, è stato fonte dei giornali”.

“Mio figlio non ha mai giocato nel Vitulazio. Più amarezza oggi che nel 2011″, ha dichiarato Magliocca in lacrime.

“dimissioni anche a Pignataro“.

“Fino alle 24 resto presidente, il vice è De Rosa, ma potrei cambiarlo“. E rischia il posto Marcello De Rosa

“Il vicepresidente andrà avanti per 90 giorni, poi ci sarà l’elezione del presidente“, ha risposto Magliocca a domanda.

15.24. Giorgio Magliocca si è dimesso dalla carica di presidente della provincia. “Non ho mai truccato una gara“. Confermate anche per Pignataro Maggiore.

15.21. “Non devo creare imbarazzo istituzionale“. A quanto pare conferma le dimissioni.

15.17. “Io non ho saputo delle notizie di reato da talpe, non conosco talpe, ho saputo notizie da “collaboratori” della procura.”

15.16. “Non ho mai influenzato i dirigenti, a loro ho chiesto sempre di rispettare la rotazione delle imprese“

15.14. “Io non ho mai avuto contatti con imprenditori, lo scrivono i carabinieri. E allora non ho mai potuto chiedere sponsorizzazioni e non l’ho mai fatto“

“Prima di entrare nel merito della questione, sentivo di dover rivendicare ciò che abbiamo fatto“

15.13. Ora passa alla questione ambientale. È più che altro una difesa del suo lavoro in questi anni, al momento non si entra nel dettaglio della vicenda giudiziaria e delle relative dimissioni.

15.10. “Prima di me viabilità disastrosa“

“La provincia di Caserta prima in Italia ad aver intercettato fondi PNRR per l’istruzione e l’ammodernamento scolastico“, dice Magliocca.

15.05. La conferenza stampa è iniziata. Il presidente sta rilasciando alcune dichiarazioni.

Magliocca sta descrivendo un excursus dal 2017 ad oggi, ovvero da quando è presidente della Provincia.

“Abbiamo sempre operato nel rispetto della legalità e della trasparenza, prima di me politiche clientelari e sospette“.