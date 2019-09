LIVE. Incidente sulla NOLA-VILLA LITERNO: l’inferno è servito! Chilometri di coda in direzione…

VILLA LITERNO – L’inferno è servito! E’ di pochi minuti fa la notizia di un forte rallentamento del traffico, a causa di un incidente, sulla Nola-Villa ad un chilometro dallo svincolo per l’autostrada verso Napoli. Per fortuna non si registrano feriti gravi.

L’arteria a scorrimento veloce è praticamente intasata con diversi chilometri di coda come si nota dallo specchietto retrovisore dell’auto da dove ci arrivano queste foto, praticamente live.

Preghiamo gli automobilisti di porre particolare attenzione.