LIVE. LE FOTO. Auto bloccata sui binari del passaggio a livello 

Traffico in tilt e rallentamenti alla circolazione ferroviaria

SANTA MARIA CAPUE VETERE – E’ successo di nuovo. Un’automobile resta incastrata nel passaggio a livello e costringe i treni a fermarsi per evitare tragici incidenti.

Stavolta è accaduto in zona Sant’Andrea a Santa Maria Capua Vetere dove una vettura è rimasta ferma, per cause ancora da chiarire, fra le barriere del passaggio a livello regolarmente funzionante.

Un inconveniente che ha provocato rallentamenti e ritardi ai treni e disagi alla circolazione veicolare