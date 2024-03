Lo cercano da tre anni dopo la condanna per rapina ed estorsioni: arrestato

CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato a Castel Volturno un 41enne italiano, ricercato per una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione, per aver commesso reati contro il patrimonio.

La Squadra Mobile, in seguito all’emissione del provvedimento di cattura emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, ha rintracciato l’uomo, con numerosi altri pregiudizi per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato condannato per aver commesso nel 2016, a Napoli e a Pozzuoli, rapine ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

All’esito delle formalità, la persona è stata associata alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.