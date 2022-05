CASERTA. Lo riportano a casa e lui minaccia di morte l’autista del carroattrezzi

CASERTA – I carabinieri sono stati allertati e sono stati costretti ad intervenire nella notte appena trascorsa, quella tra sabato e domenica, in via Monza, zona di confine tra Casagiove e Caserta, essendo ricadente nel territorio del capoluogo ma attaccata al cittadina del casello.

Un 50enne aveva chiesto il supporto dell’autorimessa Zagami, che si occupa proprio, tra le altre cose, di soccorrere le auto in panne, per essere recuperato assieme alla sua vettura, fermatasi in una strada del comune di Ruviano, molto distante da casa.

Accompagnato in via Monza, l’uomo ha iniziato a fare problemi al dipendente della ditta, che è stato costretto ad allontanarsi trafelato.

L’addetto della ditta di recupero auto ha infatti contattato i carabinieri, perché minacciato con un machete al momento del pagamento. Gli uomini dell’arma sono giunti in via Monza e hanno constatato che era realmente in possesso di un grosso coltello.

Il cinquantenne è stato inevitabilmente portato in caserma e denunciato, mentre l’arma sequestrata.