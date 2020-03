VILLA LITERNO/CASAL DI PRINCIPE – In Villa Literno, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Casal di Principe hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di ricettazione, I.G. cl. 71, del luogo. L’uomo all’interno del cortile della propria abitazione è stato trovato in possesso di due autovetture, una Volkswagen T-Roc ed una Fiat Panda denunciate oggetto furto. L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.