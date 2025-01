LOTTO. Casertano baciato dalla fortuna: vinti 60mila euro in due Comuni

Mentre a Capua un fortunato giocatore ha centrato un 5 al Superenalotto portando a casa ben 33mila euro

GRICIGNANO D’AVERSA/ SESSA AURUNCA – Nelle ultime estrazioni del 10 e dell’11 gennaio 2025, come riporta Agipronews, centrate vincite per oltre 110mila euro in totale in tutta la regione. A Gricignano di Aversa un fortunato giocatore porta a casa 9.750 euro sempre con tre ambi e un terno. Invece a Sessa Aurunca si sono registrate due vincite da 25mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro per un importo totale da inizio 2025 di 44,4 milioni di euro.