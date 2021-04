L’ultimo saluto a Don Pietro: “A nome della Chiesa di CASERTA, grazie per il bene che hai fatto”

CASERTA – E’ stato celebrato l’ultimo saluto a don Pietro De Felice, cancelliere e giudice del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Caserta, deceduto sabato scorso nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano (LEGGI QUI). A Limatola, fuori la chiesa di San Biagion una piccola folla commossa ha reso omaggio al sacerdote. Presente anche il vescovo emerito di Caserta Monsignor Raffaele Nogaro.

“Il nostro carissimo don Pietro – ha detto il vescovo di Caserta Pietro Lagnese – ha lasciato un vuoto grande nella nostra Chiesa. Dico grazie a nome della Chiesa di Caserta per tutto il bene che ha fatto nella nostra Diocesi, per tutto il servizio che ha reso, per tutta la sua testimonianza di cristiano, di presbitero, di uomo di Dio. Quante cose belle ha fatto questo nostro sacerdote. Tanti mi hanno detto in queste ore del suo sorriso, della sua mitezza, della sua disponibilità e piena obbedienza. Tanti altri confratelli vescovi mi hanno raggiunto in queste ore per assicurare la preghiera e per esprimere le loro condoglianze alla nostra Chiesa: l’arcivescovo di Napoli monsignor Domenico Battaglia, monsignor Angelo Spinillo vescovo di Aversa, Tommaso Caputo arcivescovo prelato di Pompei, monsignor Orazio Francesco Piazza vescovo di Sessa Aurunca. Siamo grati per l’opera di don Pietro e siamo grati al Signore“.

Ecco le parole della nipote: “Ciao zio, l’immagine che abbiamo viva nel cuore è quella in cui sulla poltrona leggevi il tuo breviario e ci raccontavi che di fronte alla morte non dobbiamo essere tristi, perchè in quel momento siamo accolti fra le braccia del Signore. E’ difficile curare il dolore di una perdita con un concetto così astratto come quello della vita eterna. A volte è così tanto forte che pare essere presente sul proprio corpo, come se si muovesse dentro e scavasse una ferita che tarda a rimarginarsi. Sei andato via con quella discrezione che ha contraddistinto la tua vita, sempre moderato, saggio, onesto e pronto ad ascoltare il prossimo. Amavi la vita semplice, esaltando la grandiosità. Hai accompagnato i momenti più importanti della nostra vita. Porteremo dentro di noi la tristezza inconsolabile di non poter restituire ai nostri figli la gioia di condividere con te le tappe più importanti della loro crescita. Ci piace pensare che oggi sei accolto fra le braccia del Signore, quel posto che hai meritato perchè in terra hai donato tanto. L’amore non finisce con la morte, possa essere tu la nostra stella. Ti amiamo immensamente“.