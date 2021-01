L’ultimo saluto a Stefania, mamma di 4 figli, morta a 48 anni

CAIAZZO (Lidia e Christian de Angelis) – Un lungo applauso al passaggio del feretro della giovane mamma Stefania Insero.

Oggi i funerali celebrati, alle 14:30 presso la Chiesa di San Nicola De Figulis a Caiazzo.

Tanti i presenti, tanto il dolore per la prematura dipartita di questa dolce donna, madre di quattro figli, Palma, Carmen, Luigi e Anna.

Stefania un anno e mezzo fa aveva subito un delicato trapianto di fegato.

A renderle omaggio il direttivo dell’Associazione Trapiantati di Caserta, di cui faceva parte: “LA GRANDE FAMIGLIA DELL’AITF PROVINCIALE CASERTA PERDE ANCORA UNA DELLE SUE “SORELLE”! Dispiace sempre dover redigere un necrologio, anche se l’etica doverosa che ci siamo data, ce lo impone. Diventa poi, assai più triste e doloroso doverlo fare in una giornata festiva di inizio anno, e per di più relativo a una persona giovane. Nella tarda serata di ieri, presso la propria abitazione di Caiazzo si è spenta la giovane vita di Stefania INSERO, di anni 48. Stefania era stata trapiantata di fegato presso il centro trapianti di Modena circa un anno e mezzo fa, ma le sue condizioni post trapianto, purtroppo, non si sono mai regolarmente stabilizzate. Stefania, iscritta al nostro sodalizio, ha resistito fino all’ultimo giorno contro la malattia che non gli ha lasciato scampo. Oltre a tutti noi, questo lutto colpisce lo stesso personale sanitario della locale UOSD SATTE aziendale, che nulla ha potuto fare anche in questo caso. L’AITF provinciale Caserta, sensibilmente provata, anche a nome della presidenza nazionale, esprime profondo cordoglio per la grave dipartita e si stringe commossa all’intera sua famiglia. Il Consiglio Direttivo”