L’ultimo saluto ad Antonio, morto investito mentre faceva jogging

VAIRANO SCALO/CAPUA (Lidia e Christian de Angelis) Toccante e commovente cerimonia funebre ieri pomeriggio a Vairano Scalo per il m.llo Antonio Montaquila presso la Chiesa SS Cosma e Damiano a Vairano Scalo. Numerosi i presenti che si sono stretti alla moglie, al figlio e ai familiari tutti per l’ultimo saluto al 37enne maresciallo dei carabinieri in servizio alla stazione di Formicola. La Camera ardente è stata allestita all’Ospedale di Caserta dove si trovava la salma dopo essere stato travolto e ucciso dal 21enne Vincenzo P. mentre stava facendo jogging a Capua, lungo via Tifatina, Montaquila da poco era stato trasferito dalla Compagnia di Capua alla stazione di Formicola, dove avrebbe dovuto svolgere il ruolo di vice-comandante. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire nei dettagli, ma dai primi accertamenti effettuati sembra che il giovane abbia perso il controllo dell’auto, che andava ad alta velocità, finendo sul marciapiede, dove in quel momento il 37enne carabiniere stava correndo.