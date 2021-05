LUTTO a CASERTA. Muore architetto ed ex assessore della giunta Del Gaudio

CASERTA – E’ morto l’ex assessore Lucio Santangelo. Aveva 58 anni. Architetto, era stato assessore all’Ambiente nel governo cittadino del sindaco Pio Del Gaudio. Correva l’anno 2014. I funerali di Santangelo saranno celebrati sabato mattina alle 11 nella chiesa del Buon Pastore a Caserta.

Ed è proprio l’ex sindaco Del Gaudio a ricordarlo: “Un galantuomo, un amico, un grande e competente assessore della mia giunta. Lo volli fortemente al mio fianco in rappresentanza di una mia lista civica. Un uomo perbene, riservato e gentile. Un grandissimo professionista, un grande urbanista. Mi rivolgevo sempre a lui, anche in questi giorni, per avere consigli. Lo sentivo stanco al telefono ma non potevo sapere. Sono sconvolto e voglio rappresentare il dispiacere e lo sconforto di tutti noi che abbiamo avuto l’onore di lavorare per anni con Lucio Santangelo. Una perdita enorme per la città“.